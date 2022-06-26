Bolu Dağı'nda şiddetli sağanak ve sis - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Dağı'nda şiddetli sağanak ve sis

26.06.2022 13:45

Bolu Dağı'nda şiddetli sağanak ve sis Bolu Dağı'nda etkili olan sağanak ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük yaşıyor.

Bolu Dağı'nda şiddetli sağanak ve sis

BOLU - Bolu Dağı'nda etkili olan sağanak ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük yaşıyor.

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda şiddetli sağanak ve sis - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:17 İnternetten tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı: Çocuklarımın rızkını bile ona verdim
13:16 Balayından dönüyorlardı! Yeni evli çift korkunç kazada hayatlarını kaybetti
13:14 Çankırı Belediyesi sağlık ocağının suyunu kesince binaya hortum çekmek zorunda kaldılar!
13:12 Uyuşturucu için üvey babasına bıçak çekti! Polis biber gazıyla etkisiz hale getirildi
13:10 Rusya, başkent Kiev'i vurdu! Peş peşe füzeler ateşlendi
13:09 Sünnet olmak istemeyen çocuk salondan kaçtı! İşte gülümseten o anlar
13:08 Bartın'da sel! Dereler taştı ev ve iş yerlerini su bastı
13:06 İngiliz medyasına konuşan Ümit Özdağ'dan röportaja damga vuran soru: Gece evine dönerken tecavüze uğrar mıyım diye korkmak ister misin?
13:04 Bir zamanlar Fenerbahçe'de top koşturan Guiza'ya oğlundan şaşırtan suçlama: Beni terk etti
12:19 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler, Erdoğan'ın yarın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 13:50:26. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda şiddetli sağanak ve sis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement