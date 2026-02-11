Bolu Dağı'nda Sis: Görüş Mesafesi 25 Metreye Düştü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.
Ankara ile İstanbul arasında önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu.
Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.
Bölgede görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.
