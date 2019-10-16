Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda sis güzel görüntüler oluşturdu
Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda sis güzel görüntüler oluşturdu

Bolu Dağı'nda sis güzel görüntüler oluşturdu

30 dakika önce

Türkiye'nin önemli ulaşım güzergahlarından Bolu Dağı'nda etkili olan sis, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Bolu Dağı'nda sis güzel görüntüler oluşturdu, System.String[]

Türkiye'nin önemli ulaşım güzergahlarından Bolu Dağı'nda etkili olan sis, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Kaynaşlı ve Düzce Ovası'nın üzerine çöken sis, Bolu Dağı'nın zirve noktası Köroğlu bölgesinden görüntülendi.

D-100 kara yolu güzergahında güzel görüntüler oluşurken, sürücüler de araçlarını yol kenarına park ederek manzaranın tadını çıkardı.

Sürücü Sefa Şenzek, Çorum'dan Tekirdağ'a gitmek üzere Bolu Dağı'ndan geçerken seyrine doyumsuz manzarayla karşılaştığını söyledi.

Güzel bir sabah geçirdiğini aktaran Şenzek, "Doğaüstü bir güzellik var burada. Dayanamadım, fotoğraf çekeyim dedim. Bu manzarayı herkes görmeli. Bu manzara anlatılmaz, gelip görülmesi gerek. Böyle bir güzelliğe ilk defa rast geldim." diye konuştu.

Kaynaşlı, Türkiye, Düzce, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:40 Kaynak: AA
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