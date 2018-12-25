Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı

Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı

1 saat önce

BOLU/ Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı, System.String[]
BOLU/ Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gece başlayan sağanak Bolu Dağı'nda sabah saatleri itibarıyla yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler bölgesinde etkili olmaya başladı.

Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri ise D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Ekipler, sürücülerin araçlarda kış lastiği bulunmasını trafik işaret ve işaretçilere uyması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de sağanak etkili oluyor.

Öte yandan, Düzce'de yüksek kesimlerde de etkili olan kar yağışı dolayısıyla Topuk Yaylası, Samandere ve Güzeldere mevkilerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:58 Kaynak: AA

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