Bolu'daki hortumda 12 ev hasar gördü

BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde, pazar günü etkili olan hortumda, 12 evde hasar oluştuğu ve bölgede hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Taşkesti beldesi Karamurat köyü Alaçam Mahallesi'nde, pazar günü saat 06.30 sıralarında, hortum etkili oldu. Hortum nedeniyle köyde 5'i ağır, 7'si hafif olmak üzere 12 evde hasar oluştu. Bazı ağaçlar devrilirken, evlerin de çatısı uçtu. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, köydeki hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı ve tadilat çalışmalarına başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Pazar günü saat 06.30 sıralarında Mudurnu Karamurat köyünün Alaçam Mahallesi'nde hortum sebebiyle zarar gören evlerin hasar tespitleri yapılarak tadilat için gerekli yardımlar belirlendi. 6 Ekim tarihinde meydana gelen afet sonrası hasar gören 5'i ağır, 7'si hafif hasarlı olmak üzere toplam 12 evin hasar tespiti ve hasarların maddi miktarları Bolu Valisi Ahmet Ümit'in talimatlarıyla ivedilikle aynı gün içerisinde belirlenmiştir. 7 Ekim Pazartesi itibariyle de evleri zarar gören vatandaşlarımızın evlerinin bakım ve onarımları için gerekli yardımlar belirlenerek hak sahiplerinin kullanımlarına sunulmuştur. Bu çerçevede Mudurnu Kaymakamlığı'nın kontrol ve koordinesinde tadilatlar başlamıştır. Mağduriyetlerin kısa süre içinde giderilmesi beklenmektedir" denildi. ?