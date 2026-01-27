Bolu'daki Otel İnşaatında Kaçak Yapı Tespit Edildi - Son Dakika
Bolu'daki Otel İnşaatında Kaçak Yapı Tespit Edildi

27.01.2026 10:20
Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün inşaatında ruhsata aykırı yapı bulundu, mühürlendi.

BOLU'da, geçen yıl 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün, faciadan önce yapımına başladığı orman içerisindeki ultra lüks otelde, alınan ruhsata aykırı bir yapı tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenen otel inşaatında incelemeler sürüyor.

Grand Kartal Otel'de geçen yıl 21 Ocak'ta gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirirken, 133 kişi yaralandı. Facianın ardından aralarında otel sahibi Halit Ergül, yönetim kurulu üyesi olan eşi ve 2 kızı ile damadına 34'er kez müebbet hapis cezası ile 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapis cezası verildi. Diğer sanıklar da hapis cezalarına çarptırıldı.

Otelin sahibi Halit Ergül, faciadan önce Mesciler köyü sınırları içerisinde orman içerisine yeni bir ultra lüks otel yapımına başladı. Otelin kaba inşaatları devam ederken, yangın faciasının ardından yeni otel inşaatına ilişkin inceleme başlatıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, ruhsat eki onaylı mimari uygulama projesinde vaziyet planında 4 adet yapının bulunduğu, ruhsat ve eklerine aykırı olarak aynı parsel sınırları içerisinde başka bir yapının izinsiz ve ruhsatsız olarak yapıldığı tespit edildi. Ayrıca inceleme sonrası hazırlanan tutanakta, "Söz konusu yapının enerji nakil hattı yaklaşma mesafesinde yer aldığı, ancak ruhsat eki onaylı mimari projesinde vaziyet planında enerji nakil hattının yer aldığı ve enerji nakil hattı yaklaşma mesafesi belirlendiği dolayısıyla o yaklaşma mesafesi içerisine yapı yapılamayacağı anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

DİĞER OTELİNİN TURİZM İŞLETME BELGESİ İPTAL

Halit Ergül'ün Karacasu beldesinde yapımına başladığı otelin yakınında yer alan diğer 5 yıldızlı oteli olan Gazelle Resort Otel'de ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede kaçak katların bulunduğu tespit edilerek yapı kullanım izinleri iptal edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da Turizm İşletme Belgesi de iptal edildi.

Kaynak: DHA

Halit Ergül, Güvenlik, Güncel, Çevre, Bolu, Son Dakika

