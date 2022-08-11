Bolu'da aracın çarptığı yavru alageyik tedavi edilerek doğaya salındı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da aracın çarptığı yavru alageyik tedavi edilerek doğaya salındı

11.08.2022 16:49
Bolu'da aracın çarptığı yavru alageyik tedavi edilerek doğaya salındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde aracın çarpması neticesinde yaralanan yavru alageyik, kamyon sürücüsü tarafından fark edildikten sonra tedavisi yapılarak doğaya salındı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde aracın çarpması neticesinde yaralanan yavru alageyik, kamyon sürücüsü tarafından fark edildikten sonra tedavisi yapılarak doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, Sifyanlar köyü mevkiinde seyir halinde olan kamyon sürücüsü Ramazan Koç, yol kenarında hareketsiz duran yavru alageyik olduğunu fark etti. Kamyonu geyiğe yakın bir yere park eden Koç, yerde kan ve tüyler olduğunu görünce durumu jandarma ve Göynük Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından ilçe merkezine götürülen yaralı geyik, veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. İlk müdahalesi ve tedavisi yapılan geyik, daha sonra Orman İşletme Müdürlüğü'nde bakıma alındı.

İşletme müdürlüğünde beslenen ve güç kazanması sağlanan yavru geyik, daha sonra ekipler tarafından doğal ortamına bırakıldı. - BOLU

YORUMLAR
500
Bolu'da tedavisi tamamlanan geyik doğaya salındı Bolu'da tedavisi tamamlanan geyik doğaya salındı Aracın çarptığı ceylanı başka bir sürücü kurtardı Aracın çarptığı ceylanı başka bir sürücü kurtardı
Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Ramazan Koç, Göynük, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da aracın çarptığı yavru alageyik tedavi edilerek doğaya salındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:35 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
15:12 Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un bikinili fotoğraflarını paylaştı: Daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
16:12 Türkiye ile İran arasında kriz çıkar mı? Eski Ankara Büyükelçisi Firuz Devletabadi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 16:53:34. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da aracın çarptığı yavru alageyik tedavi edilerek doğaya salındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement