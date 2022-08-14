Mudurnu'da sağanak sele neden oldu - Son Dakika
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Mudurnu'da sağanak sele neden oldu

14.08.2022 23:13
Mudurnu'da sağanak sele neden oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sel oluştu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sel oluştu.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağan dolunun ardından kent merkezinde sağanak sele neden oldu.

Günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkilendi.

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Bolu'da kuvvetli yağışın beklendiği, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

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Kaynak: AA

Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudurnu'da sağanak sele neden oldu - Son Dakika

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