Meteorolojiden yapılan açıklamada, Bolu'da kuvvetli yağışın beklendiği, sel, su baskını , yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Kaynak: AA

Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mudurnu'da sağanak sele neden oldu - Son Dakika

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