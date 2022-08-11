Cinsel saldırıya uğrayan kadın çıplak halde sokağa kaçarak esnafa sığındı - Son Dakika
Üye Girişi

Cinsel saldırıya uğrayan kadın çıplak halde sokağa kaçarak esnafa sığındı

11.08.2022 13:07
Cinsel saldırıya uğrayan kadın çıplak halde sokağa kaçarak esnafa sığındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yabancı uyruklu A.A. tarafından cinsel saldırıya uğrayan yabancı uyruklu 1 çocuk annesi S.A., çıplak halde evden kaçarak sokak üzerindeki esnafa sığındı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yabancı uyruklu A.A. tarafından cinsel saldırıya uğrayan yabancı uyruklu 1 çocuk annesi S.A., çıplak halde evden kaçarak sokak üzerindeki esnafa sığındı. Olayın ardından A.A. tutuklanırken, genç kadının çocuğuyla esnafa sığınma anları kameralara yansıdı.

Olay, önceki gece saat 20.30 sıralarında Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden tanıştıkları öğrenilen yabancı uyruklu A.A. ile yabancı uyruklu 1 çocuk annesi S.A. arasında evde oldukları sırada henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., mutfakta bulunan bıçakla A.A.'yı boynundan yaraladı. Çocuğunu da yanına alan S.A. çıplak halde evden kaçarak sokak üzerindeki bir işyerine sığındı.

Genç kadını çıplak halde ve vücudunda kanlar içinde gören iş yeri sahibi Tayip Ünsal, diğer esnaflardan aldığı kıyafetleri kadına vererek giyinmesini sağladı. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ünsal'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde S.A.'nın ve çocuğunun yaralanmadığı belirlendi.

Yerde kanlar içinde yatarken buldular

Olay yerine yakın bir bölgede yerde kanlar içinde yatan erkek bir şahıs olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin boynundan yaralandığını tespit ettikleri şahsın S.A.'nın yaraladığı A.A. olduğu belirlendi. A.A., ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İlçe Devlet Hastanesi'ne, S.A. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kadının vermiş olduğu ifadenin ardından sağlık durumu iyi olan A.A., "Cinsel istismar" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

S.A.'nın kucağında çocuğuyla birlikte çıplak halde kaçması ve iş yerine sığınması güvenlik kameralarına yansıdı.

"Bizde şaşırmış durumdayız"

Cinsel saldırıya uğrayan kadının sığındığı esnaf Tayip Ünsal, olay karşısında çok şaşırdığını belirterek, "Önceki akşam saat 20.30 civarında dükkanı kapatmak üzereyken, bir bayan geldi. Elinde küçük bir çocuk vardı. Üzerinde kanlar vardı. Ben şaşırdım tabi. Bana bir şeyler anlatmaya çalıştı ama yabancı uyruklu olduğu için anlatamadı. Üzeri çıplaktı, üstünü kapatması için kıyafetler verdik. Ben yaralandığını düşündüm. Durumu 112 Acil servise haber verdim. Bayanı sakinleştirmeye çalıştım. Daha sonra polis geldi. Dışarıda daha ileride bir kişinin daha yaralı vaziyette yattığını söylediler. Buradaki bayan yaralı değilmiş. Yaralı kişiye yardıma gitti sağlık ekipleri. 2'si de yabancı uyrukluymuş. Biz de şaşırmış durumdayız. Daha sonra da polis arkadaşlar bayanı ekip otosuyla götürdüler. Cinsel saldırı falan olabilir diye düşündük. Korunmaya muhtaç olduğunu anlatır gibi korku içinde geldi. Biz de yardımcı olduk. Ben de çekindim, yaralı olduğunu sandım. Daha sonra anladık ki yaralama olayını kendisi gerçekleştirmiş" dedi. - BOLU

YORUMLAR
500
Köpeklerin saldırısında yaralanan tilki tedavisinin ardından doğaya bırakıldı Köpeklerin saldırısında yaralanan tilki tedavisinin ardından doğaya bırakıldı Bolu'da köpeklerin saldırısında yaralanan tilki tedavi edilerek doğaya salındı Bolu'da köpeklerin saldırısında yaralanan tilki tedavi edilerek doğaya salındı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Mudurnu, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinsel saldırıya uğrayan kadın çıplak halde sokağa kaçarak esnafa sığındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:02 Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı terörist, 2 kiloya yakın C-4 patlayıcı ve çok sayıda mühimmatla yakalandı
12:48 Kanarya, Çekya'da tur peşinde! İşte Slovacko-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
12:25 Tac Mahal Ödül Töreni'nde 'En iyi haber sitesi' ödülü Haberler.com'un oldu
12:10 Taksim meydanında Kürtçe müzik yapmalarına izin verilmeyen grup, İBB binası önüne gidip protestoda bulundu
11:47 Ali Babacan, AK Partili gençler tarafından "Alçaklara kar yağıyor" türküsüyle protesto edildi
12:44 Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray'dan sondaj tepkisi: Osmanlı donanmasını çürüten Abdülhamid'in bile kemiklerini sızlattınız
11:40 Galatasaray'da Marcao'dan sonra Nelsson da yolcu! İki stoper almak için düğmeye basıldı
11:30 Eren Bülbül'ü korumak isterken 41 kurşun isabet alarak şehit olan Astsubay Ferhat Gedik hakkında duygu dolu mesajlar
11:26 Ekrem İmamoğlu'ndan mazgal çağrısı: Bunu yapanı bize ihbar edin
11:26 "Kaçırıldı" diyerek ilan yayınlamıştı! Yardım isteyen annenin kızını kendisinin alıkoyduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 13:17:44. #1.11#
SON DAKİKA: Cinsel saldırıya uğrayan kadın çıplak halde sokağa kaçarak esnafa sığındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement