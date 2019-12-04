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Bolu 'şakacı' bu kez kablo çalarken yakalandı

6 saat önce

'Şakacı' bu kez kablo çalarken yakalandıBOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde direkler arasındaki kabloları kesmeye çalışan 3 kişi jandarmanın operasyonu ile suçüstü yakalandı.

'Şakacı' bu kez kablo çalarken yakalandı

BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde direkler arasındaki kabloları kesmeye çalışan 3 kişi jandarmanın operasyonu ile suçüstü yakalandı. Arkadaşının öldüğü yönünde belediyeye şaka amaçlı anons yaptırmasıyla haberlere konu olan Serdar U. adliyeye götürülürken el sallayıp, gülümsedi.

Mengen'de jandarma, Serdar U., Güngör G. ve Serdar B.?nin kiraladıkları araç ile Bolu ve Mengen'de telefon ve internet hattı kablolarını çalacağı bilgisine ulaştı. Gökçesu beldesine bağlı Mamatlar köyünde kabloları kesmeye çalışan kişiler jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede 7 direk arasındaki 550 metre kablonun kesildiği ve rulo şeklinde biriktirildiği tespit edildi.

GÜLÜMSEYİP EL SALLADI

İlçe jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler Mengen Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Serdar U., adliyeye getirildiği sırada kendisini görüntüleyen kameramana el sallayarak gülümsedi. Jandarma Serdar U.'nun elini indirmeye çalıştı.

DAHA ÖNCE HABERLERE KONU OLDU

Şüphelilerden Serdar U., 20 gün önce bir arkadaşıyla koyun için iddiaya girmesi nedeniyle arkadaşının öldüğü yönünde belediyeye anons yaptırmasıyla haberlere konu olmuştu.

Bolu 'şakacı' bu kez kablo çalarken yakalandı

Gökçesu, Mengen, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:56 Kaynak: DHA
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