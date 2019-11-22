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Bolu samanlıkta çıkan yangın, çiftliğe sıçramadan söndürüldü
6 saat önce
Samanlıkta çıkan yangın, çiftliğe sıçramadan söndürüldüBolu'da, samanlıkta çıkan yangın, yanındaki tavuk üretim çiftliğine sıçramadan, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:00 Kaynak: DHA
Samanlıkta çıkan yangın, çiftliğe sıçramadan söndürüldü
Bolu'da, samanlıkta çıkan yangın, yanındaki tavuk üretim çiftliğine sıçramadan, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 15.00 sıralarında, merkeze bağlı Güneyfelakettin köyünde Mehmet Akgün'e ait samanlıkta çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın, samanlığın yanındaki tavuk üretim çiftliğine sıçramadan söndürüldü. Çiftlik kısa sürede yoğun dumanla kaplandı. İtfaiye, pencereleri açıp, havayı temizledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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