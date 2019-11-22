Son Dakika Haberleri: Bolu samanlıkta çıkan yangın, çiftliğe sıçramadan söndürüldü
Son Dakika Güncel Bolu samanlıkta çıkan yangın, çiftliğe sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Bolu samanlıkta çıkan yangın, çiftliğe sıçramadan söndürüldü

6 saat önce

Samanlıkta çıkan yangın, çiftliğe sıçramadan söndürüldüBolu'da, samanlıkta çıkan yangın, yanındaki tavuk üretim çiftliğine sıçramadan, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samanlıkta çıkan yangın, çiftliğe sıçramadan söndürüldü

Bolu'da, samanlıkta çıkan yangın, yanındaki tavuk üretim çiftliğine sıçramadan, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında, merkeze bağlı Güneyfelakettin köyünde Mehmet Akgün'e ait samanlıkta çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın, samanlığın yanındaki tavuk üretim çiftliğine sıçramadan söndürüldü. Çiftlik kısa sürede yoğun dumanla kaplandı. İtfaiye, pencereleri açıp, havayı temizledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bolu samanlıkta çıkan yangın, çiftliğe sıçramadan söndürüldü

İtfaiye, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hobi olarak yaptıkları Hint horozu yetiştiriciliği, geçim kaynakları oldu
İstanbul'da askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Vatandaş, Bakan Kurum'a yerini vermedi: Burası Allah'ın evi Cinsel istismar suçundan tutuklandı, elleri kelepçeli halde firar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 23:58:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu samanlıkta çıkan yangın, çiftliğe sıçramadan söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]