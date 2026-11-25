Bolu'nun yeni valisi kim oldu, yeni Bolu Valisi Osman Ahsen kimdir soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Bolu Valiliğine Osman Ahsen atandı. Osman Ahsen, kararnameden önce Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapıyordu. Bolu'nun önceki valisi Abdulaziz Aydın ise İçişleri Bakanlığı emrine alındı.

BOLU'NUN YENİ VALİSİ KİM OLDU?

Valiler kararnamesiyle Bolu Valiliğine Osman Ahsen atandı. Osman Ahsen, kararnameden önce Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapıyordu. Atama kararı, Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararıyla gerçekleşti.

Bolu'nun önceki valisi Abdulaziz Aydın ise İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Osman Ahsen, devir teslim işlemlerinin ardından Bolu Valiliğindeki görevine başlayacak.

YENİ BOLU VALİSİ OSMAN AHSEN KİMDİR?

Bolu yeni valisi Osman Ahsen hakkında bilgiler güncelleniyor.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Kararda, ekli listede yer alan kişilerin belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.

Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnameyle ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.

HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATANDI?

Valiler kararnamesiyle valisi değişen 41 il şöyle: Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak.