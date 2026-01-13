Boluspor, Başakşehir'e 2-1 Yenildi - Son Dakika
Boluspor, Başakşehir'e 2-1 Yenildi

13.01.2026 18:23
Gökhan İpek, maç sonrası oyuncuların disiplinine övgüde bulundu ve takımın gelişimi için umutlu konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 2-1 yenilen Boluspor'da teknik sorumlu Gökhan İpek, futbolseverlere keyifli bir maç izlettirdiklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İpek, "Keyifli bir maç oldu. Güçlü bir camiaya karşı oynadık. Oyuncular, taktiğe ve disipline yüzde 100 riayet etti. Bize de keyif verdiler. Duran toptan 2 gol yedik. Başakşehir'i tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dar bir kadroya sahip olduklarını aktaran Gökhan İpek, "Birbirine bağlı aile ortamı oluşturmuş bir grup var. Yönetimimiz arkamızda. Ellerinden ne geliyorsa bizden esirgemiyorlar. Oynadığımız oyundan keyif almaya çalışıyoruz. Oyunumuzu ne kadar güçlendirirsek sonuçlar da gelecektir. Birkaç takviyeyle daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

