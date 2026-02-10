Boluspor'da Erdal Güneş Dönemi Sona Erdi

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'da teknik direktör Erdal Güneş dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Erdal Güneş ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.