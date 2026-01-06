Boluspor\'da Ertuğrul Arslan istifa etti

TRENDYOL 1'inci Lig takımlarından Boluspor'da teknik direktör Ertuğrul Arslan görevinden istifa etti. Kırmızı beyazlı takımda ligin ilk yarısında iki teknik direktör görevi bıraktı.

1'inci Lig'in ilk yarısını 29 puanla 8'inci sırada tamamlayan Boluspor'da teknik direktör Ertuğrul Arslan, istifa etti. Sezona Mustafa Er yönetiminde başlayan kırmızı-beyazlılar, ekim ayında Er'in görevi bırakmasının ardından takımı Ertuğrul Arslan'a emanet etmişti. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan Arslan, takımın başında geçirdiği 3 ayın ardından görevini bıraktı.

Boluspor'dan ayrıldığını sanal medya hesabından duyuran Arslan, "Görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Boluspor'da teknik direktörlük kariyerime başlamak benim için büyük bir onur ve sorumluluktu. Bu süreçte ortaya koyduğumuz oyun ve aldığımız sonuçlarla bize güvenenleri mahcup etmemiş olmanın gururunu yaşıyorum. İlk günden itibaren bana sevgi ve ilgi gösteren Boluspor taraftarına, Bolu halkına ve Boluspor'u takip eden emekçi basın mensuplarına da sonsuz minnettarım. Bu destek, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Bu bir veda değil; güzel anılarla dolu bir başlangıcın devamı, Boluspor'a bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.