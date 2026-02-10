Boluspor'da Güneş'in Kısa Görevi Sona Erdi - Son Dakika
Boluspor'da Güneş'in Kısa Görevi Sona Erdi

10.02.2026 20:59
Boluspor, teknik direktör Erdal Güneş ile 3 maçta 2 mağlubiyet alarak yollarını ayırdı.

BOLUSPOR'da 13 gün önce göreve gelen teknik direktör Erdal Güneş, kırmızı-beyazlı takımla birlikte çıktığı 3 maçta aldığı 2 mağlubiyetin ardından görevden alındı.

1'inci Lig takımlarından Boluspor'da 28 Ocak'ta teknik direktörlük görevine Erdal Güneş getirildi. Kırmızı-beyazlı takım, Erdal Güneş ile çıktığı ikisi lig biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 maçta 2 mağlubiyet aldı. Boluspor'da alınan başarısız sonuçların ardından Güneş'in görevine son verildi. Boluspor yönetimi 13 gün önce göreve getirdikleri Güneş ile yollarını ayırdı.

Kaynak: DHA

