Boluspor Hazırlıklara Devam Ediyor
05.01.2026 18:17
Boluspor, İmaj Altyapı Vanspor FK maçı için idmanlarına teknik direktör Arslan yönetiminde devam etti.

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, deplasmanda oynayacağı İmaj Altyapı Vanspor FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Bolu ekibi, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Arslan gözetiminde idmana çıktı.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla tamamlandı.

Bolu temsilcisi, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Ligde 29 puanla 8'inci sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, İmaj Altyapı Vanspor FK ile 9 Ocak Cuma günü Van Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.

