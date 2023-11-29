 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bomba iddia! Taner Tolga Tarlacı, siyahi kadına tecavüzden hapsi boyladı - Son Dakika

Bomba iddia! Taner Tolga Tarlacı, siyahi kadına tecavüzden hapsi boyladı

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Taner Tolga Tarlacı'nın Kıbrıs'ta yabancı bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaların doğru olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Bomba iddia! Taner Tolga Tarlacı, siyahi kadına tecavüzden hapsi boyladı
29.11.2023 - 12:00,  Güncelleme: 12:33
Abone Ol

Survivor yarışmasıyla adını duyurduktan sonra sosyal medya fenomeni haline gelen Taner Tolga Tarlacı'nın tecavüz suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öne sürüldü. Kıbrıs'ta yaşandığı iddia edilen ve magazin gündemine bomba gibi düşen olayla ilgili henüz net bir bilgi yok.

GÜNEY KIBRIS'A KAÇMIŞTI

2011 yılında katıldığı Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasıyla uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Taner Tolga Tarlacı, yarışmanın ardından farklı sebeplerle sık sık gündeme gelmeye devam etti. Daha sonra Acun Ilıcalı'ya ettiği hakaretlerle uzun süre gündemi meşgul eden Tarlacı, hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilmesinin ardından kaçakferibotla Güney Kıbrıs'a kaçmıştı.

Bomba iddia! Taner Tolga Tarlacı, siyahi kadına tecavüzden hapsi boyladı

FİRAR ETMEYE KALKTI

Kıbrıs Limanı yakınlarında feribotta atlayarak kıyıya kadar yüzen Tarlacı, burada da rahat durmamış ve kesici bir aletle gasp yaptığı gerekçesiyle ceza alıp hapse atılmıştı. Tutuklandığı anları sosyal medya hesabından da paylaşan Taner Tolga Tarlacı, cezaevinden firar etmeye çalıştığı öne sürülmüştü.

Taner Tolga Tarlacı, Televizyon, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Televizyon Bomba iddia! Taner Tolga Tarlacı, siyahi kadına tecavüzden hapsi boyladı - Son Dakika


13:04
Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran seçim mesajı! Gençlerin 'İstanbul' sloganına karşılık verdi Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran seçim mesajı! Gençlerin "İstanbul" sloganına karşılık verdi
12:56
Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya yeni isim buldu: Gazze kasabı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya yeni isim buldu: Gazze kasabı
12:20
Dilan Polat cezaevindeki günlerinin nasıl geçtiğiniz anlattı: İbadet edip düşünüyorum Dilan Polat cezaevindeki günlerinin nasıl geçtiğiniz anlattı: İbadet edip düşünüyorum
12:14
Düğünde toplanan parayı onlarca kişi 6 saatte sayabildi Düğünde toplanan parayı onlarca kişi 6 saatte sayabildi
12:10
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland kafilesinde 7 eksik Fenerbahçe'nin Nordsjaelland kafilesinde 7 eksik
12:00
Adalet Bakanı Tunç: Fatih Terim Fonu olayında 7 sanık 18 müşteki var, 2. duruşma 12 Ocak'ta olacak Adalet Bakanı Tunç: Fatih Terim Fonu olayında 7 sanık 18 müşteki var, 2. duruşma 12 Ocak'ta olacak
12:00
Bomba iddia! Taner Tolga Tarlacı, siyahi kadına tecavüzden hapsi boyladı Bomba iddia! Taner Tolga Tarlacı, siyahi kadına tecavüzden hapsi boyladı

Son Dakika
13:04 Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran seçim mesajı! Gençlerin "İstanbul" sloganına karşılık verdi
12:56 Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
12:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya yeni isim buldu: Gazze kasabı
12:20 Dilan Polat cezaevindeki günlerinin nasıl geçtiğiniz anlattı: İbadet edip düşünüyorum
12:14 Düğünde toplanan parayı onlarca kişi 6 saatte sayabildi
12:10 Fenerbahçe'nin Nordsjaelland kafilesinde 7 eksik
12:00 Adalet Bakanı Tunç: Fatih Terim Fonu olayında 7 sanık 18 müşteki var, 2. duruşma 12 Ocak'ta olacak
12:00 Bomba iddia! Taner Tolga Tarlacı, siyahi kadına tecavüzden hapsi boyladı
11:57 AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: Mansur Yavaş imkansızı başardı, batmayacak şirketleri tek tek batırdı
11:55 SPK'dan futboldaki saadet zincirine ilk yorum: Tamamen dolandırıcılık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2023 13:37:07. #1.11#
SON DAKİKA: Bomba iddia! Taner Tolga Tarlacı, siyahi kadına tecavüzden hapsi boyladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement