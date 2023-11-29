Bomba iddia! Taner Tolga Tarlacı, siyahi kadına tecavüzden hapsi boyladı

Survivor yarışmasıyla adını duyurduktan sonra sosyal medya fenomeni haline gelen Taner Tolga Tarlacı'nın tecavüz suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öne sürüldü. Kıbrıs'ta yaşandığı iddia edilen ve magazin gündemine bomba gibi düşen olayla ilgili henüz net bir bilgi yok.

GÜNEY KIBRIS'A KAÇMIŞTI

2011 yılında katıldığı Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasıyla uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Taner Tolga Tarlacı, yarışmanın ardından farklı sebeplerle sık sık gündeme gelmeye devam etti. Daha sonra Acun Ilıcalı'ya ettiği hakaretlerle uzun süre gündemi meşgul eden Tarlacı, hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilmesinin ardından kaçakferibotla Güney Kıbrıs'a kaçmıştı.

FİRAR ETMEYE KALKTI

Kıbrıs Limanı yakınlarında feribotta atlayarak kıyıya kadar yüzen Tarlacı, burada da rahat durmamış ve kesici bir aletle gasp yaptığı gerekçesiyle ceza alıp hapse atılmıştı. Tutuklandığı anları sosyal medya hesabından da paylaşan Taner Tolga Tarlacı, cezaevinden firar etmeye çalıştığı öne sürülmüştü.