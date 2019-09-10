Son Dakika Haberleri: Bomba iddia: Zinedine Zidane'in yerine Jurgen Klopp
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Bomba iddia: Zinedine Zidane'in yerine Jurgen Klopp

2 dakika önce

İspanya'da Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'in, sezon içerisinde kötü sonuçlar alınması durumunda teknik direktör Zinedine Zidane'ın görevine son vermeyi düşündüğü konuşuluyor.

Bomba iddia: Zinedine Zidane'in yerine Jurgen Klopp, System.String[]

İspanya'da Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'in, sezon içerisinde kötü sonuçlar alınması durumunda teknik direktör Zinedine Zidane'ın görevine son vermeyi düşündüğü konuşuluyor.


Los Galacticos'un sezonu geçici bir hoca ile tamamlamayı ardından ise bir sonraki sezon için Liverpool'u geçen sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapan Jürgen Klopp'u takımın başına getirmek istediği öne sürüldü.


Alman teknik adama yıllık 16 milyon Euro (101.6 milyon TL) teklif edileceği iddia ediliyor.

Zinedine Zidane, Real Madrid, Barcelona, İspanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:10 
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