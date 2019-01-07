Son Dakika Haberleri: Bora Duran Batman'da Sahne Aldı

Bora Duran Batman'da Sahne Aldı

26 dakika önce

Batman'da sahne alan pop müziği şarkıcısı Bora Duran, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Bora Duran Batman'da Sahne Aldı, System.String[]
Batman'da sahne alan pop müziği şarkıcısı Bora Duran, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Pop müziği şarkıcısı Bora Duran, Batman Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde kentte sahne aldı. Ahmet Güneş Tekin Kültür Merkezinde hayranlarıyla bir araya gelen Duran, "İnsan" isimli parçasıyla başladığı konserde iki saat boyunca vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Duran'ın, "Sana Doğru", "Yak Beni", "Bir Harmanım Bu Akşam", "Müebbet", "Sen de Gidersen" ve "Gül Senin Tenin" adlı şarkılarına salonu dolduran vatandaşlar da hep bir ağızdan eşlik etti.

Keyifli bir gece geçirdiğini belirten Bora Duran, "Çok güzel geçti, çok eğlendik, çok keyifliydi. İstanbul'un dışında yaptığım konserlerden daha çok keyif alıyorum. İstanbul'dan da keyif alıyorum tabi ki ama Batman'a her zaman gelemiyoruz. Böyle bir etkinlikte olmak, çok önemli ve çok değerliydi benim için. Şaşkınım buradaki izleyicilerle hep bir ağızdan şarkıları söyledik. Demek ki burada bizi bekleyen bir kitlemiz varmış, sağ olsunlar eksik olmasınlar. Batman'da bizim için sürpriz oldu, güzel ve eğlenceli oldu" dedi.

Hayranlarına yeni klip müjdesi veren Duran, "Yeni klip şubat ayı gibi yayınlanacak. Yeni şarkımızı çıkaracağız ama 'Sona Doğru' hala yürüyor, o yürürken bir yandan da yeni şarkıyla giriş yapacağız" diye konuştu.

" Hasankeyf'te klip yapmak çok isterdim"

Hasankeyf'te klip yapmak istediğini dile getiren Duran, "Hasankeyf'te klip yapmak çok isterdim. Böyle güzel bir doğa harikasını ve şu an yok olup gidecek olması inanılmaz üzücü. Ben kendimi şanslı buluyorum ki orayı gidip göreceğim. Hasankeyf'e gezmek için heyecanlıyım" ifadelerinde bulundu. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:53 Kaynak: İHA

Hasankeyf, Bora Füzesi, Batman, Magazin
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