Borç-alacak kavgası nedeniyle bacağından vuruldu - Son Dakika
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Borç-alacak kavgası nedeniyle bacağından vuruldu

6 saat önce

Borç-alacak kavgası nedeniyle bacağından vurulduKARAMAN'da Ali Ceran aralarında borç- alacak nedeniyle kavga çıkan Mustafa K.'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu bacağından yaralandı.

Borç-alacak kavgası nedeniyle bacağından vuruldu

KARAMAN'da Ali Ceran aralarında borç- alacak nedeniyle kavga çıkan Mustafa K.'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu bacağından yaralandı. Ceran hastaneye kaldırılırken Mustafa K. ve kavgaya karışan ağabeyi Recep K., gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.50 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi 1377 numaralı Sokakta meydana geldi. Ali Ceran, iddiaya göre aralarında borç- alacak meselesi bulunan Recep K. ve kardeşi Mustafa K. ile karşılaşıp tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa K., otomobilden aldığı tüfekle Ali Ceran'ın üzerine ateş açtı. Bacağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan Ceran, kanlar içinde yere yığıldı. Mustafa K. ve ağabeyi Recep K. de olay yerinden hızla uzaklaştı. Ceran, çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan Mustafa K. ve ağabeyi Recep K. de kısa sürede Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Soruşturma sürüyor.

Borç-alacak kavgası nedeniyle bacağından vuruldu

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:25 Kaynak: DHA
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