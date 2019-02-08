Son Dakika Haberleri: Borç Cinayeti Şüphelisi Yakalandı

Borç Cinayeti Şüphelisi Yakalandı

58 dakika önce

KAYSERİ'de borç- alacak nedeniyle çıkan tartışmada Musa İlhan'ı göğsünden bıçaklayarak öldüren Mehmet K. (28) ve olay sırasında yanında bulunan H.B. (48), polis tarafından yakalandı.

Borç Cinayeti Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
KAYSERİ'de borç- alacak nedeniyle çıkan tartışmada Musa İlhan'ı göğsünden bıçaklayarak öldüren Mehmet K. (28) ve olay sırasında yanında bulunan H.B. (48), polis tarafından yakalandı.

Dün akşam  Kocasinan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Nil Caddesi'nde meydana gelen olayda, borç-alacak nedeniyle çıkan tartışmada Mehmet K., Musa İlhan'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Mehmet K.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Mehmet K.,  Talas ilçesinde H.B. ile birlikte yakalandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Mehmet K. ve birlikte kaçtığı H.B., Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde yapılan muayenenin ardından adliyeye sevk edildi.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:16 Kaynak: DHA

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