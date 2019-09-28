Borçka'da sel
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Borçka'da selARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:33 Kaynak: İHA
Borçka'da sel
ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu.
Borçka-Hopa Karayolu üzerinde bulunan Küçükköy Mahallesi'nde Çığhala Deresi şiddetli yağışlar sonrası taşarken, taşkınlar sonucu çok sayıda iş yeri ve mahalle camisi zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışması başlatılırken, yolda ulaşım taşan dere suları nedeniyle güçlükle sağlanıyor.
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