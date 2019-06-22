Son Dakika Haberleri: Borçlarından dolayı bunalıma giren şahıs intihara kalkıştı
Son Dakika Güncel Haber

Borçlarından dolayı bunalıma giren şahıs intihara kalkıştı

45 dakika önce

Kütahya'da borçlarından dolayı bunalıma giren şahıs, inşaat halindeki 7 katlı binaya çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Kütahya'da borçlarından dolayı bunalıma giren şahıs, inşaat halindeki 7 katlı binaya çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, borçlarını ödeyemediği için bunalıma giren ve son olarak ev kirasını ödemediği için ev sahibi tarafından evden çıkartılan İ.D. (24) Atatürk Bulvarı üzerinde inşaatı devam eden bir binanın 8'inci katına çıkarak intihara teşebbüs etti. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri şişme yastık açarak tedbir aldı. İ.D.'nin yanına gelen psikolog ve polisler şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saatlik bir çabanın sonucunda intihardan vazgeçirilen şahıs ekipler tarafından çekilerek kurtarıldı. İ.D. Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak gözlem altına alındı. Öte yandan intihar girişiminde bulunan bulunan şahsı gören vatandaşların cep telefonları ile canlı yayın yapması dikkatlerden kaçmadı.
(Hüseyin Efe - Hüseyin Can Aksu/İHA)
Borçlarından dolayı bunalıma giren şahıs intihara kalkıştı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:36 Kaynak: İHA
Atatürk Bulvarı, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamboçya'da 7 katlı bina çöktü: 7 ölü, 21 yaralı ABD Başkanı Trump'tan şaşırtan İran açıklaması: Onların en iyi arkadaşı olurum Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan videolu "Oyumuzu nasıl kullanmalıyız?" paylaşımı TESK Başkanı: Çocuklar yaz tatilinde çırak olarak çalışsınlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 23:21:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borçlarından dolayı bunalıma giren şahıs intihara kalkıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]