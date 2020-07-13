Bordo Mavi Gönüller Derneğinden hakemler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Bordo Mavi Gönüller Derneğinden hakemler hakkında suç duyurusu

Bordo Mavi Gönüller Derneği tarafından hakemler Suat Aslanboğa ve Abdülkadir Bitigen hakkında, "görevi kötüye kullanma" ve "borsaya açık bir şirketi zarara uğratma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Bordo Mavi Gönüller Derneği tarafından hakemler Suat Aslanboğa ve Abdülkadir Bitigen hakkında, "görevi kötüye kullanma" ve "borsaya açık bir şirketi zarara uğratma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

"Metro hatlarındaki kesinti" iddiasına bakanlıktan yalanlama geldi
Vezneciler'deki terör saldırısı davasında karar çıktı
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi

Bordo Mavi Gönüller Derneği Kurucu Başkanı Yusuf Ünal tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, 27 Haziran'da oynanan Trabzonspor- Ankaragücü maçının hakemliğini Abdülkadir Bitigen ve arkadaşları, video hakemliğini ise Suat Aslanboğa ve arkadaşlarının yaptığı belirtilerek, Bitigen'in kamu kurumu niteliği olan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atanmış görevli olduğu ifade edildi.

Maçın 6. dakikasında Ankaragücü oyuncusu Dever Orgill'in, Pereira'nın ayağına basması, 45. ve 52. dakikalarda verilen sarı kart cezaları, 63. dakikada verilen penaltı, 89. dakikadaki ofsayt kararının hatalı olduğu iddia edilen dilekçede, önceki yıllarda da aleyhe verilen kararlarla Trabzonspor'un hakkının yenildiği öne sürüldü.

Dilekçede, Trabzonspor'un özellikle son yıllarda hakem hataları ile birçok maçta puan kaybettiği savunularak, ?"Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, her hafta yeni bir hakem skandalı ortaya çıktığı aşikardır. Trabzonspor ise lider olduktan sonra özellikle son 5 haftada tüm Türkiye'nin hemfikir olduğu şekilde hakem kurbanı oldu, resmen 8 puanı buhar edildi, her defasında bu kritik hakem kararlarına takıldı, önü kesildi. Bu sezon hakemler 'adil' düdük çalsaydı, VAR başındakiler ekrana 'eyyamsız' baksaydı Trabzonspor şu anda açık farkla liderdi." ifadesi kullanıldı.

Bir müsabakadan alınan puana göre ve bu puanların toplanıp lig sonunda oluşturacağı duruma göre kulüplere başarı primi verildiği aktarılan dilekçede, Trabzonspor AŞ'nin değerinin de bu başarılara göre arttığı ve hisselerinin değerlendiği veya değer kaybına uğradığı kaydedildi.

Abdülkadir Bitigen, Trabzonspor, Ankaragücü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bordo Mavi Gönüller Derneğinden hakemler hakkında suç duyurusu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:41 Vezneciler'deki terör saldırısı davasında karar çıktı 20:30 Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 20:03 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı 20:00 Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi 19:21 David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor 18:57 AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek 18:51 DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Vezneciler'deki terör saldırısı davasında karar çıktı
20:41
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
20:30
Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı
20:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
20:00
David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor
19:21
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
18:57
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
18:51
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 21:10:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bordo Mavi Gönüller Derneğinden hakemler hakkında suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]