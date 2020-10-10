Börekçide silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Börekçide silahlı kavga: 2 yaralı

10.10.2020 01:43
Börekçide silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]

ADANA'da, bir börekçide çıkan silahlı kavgada iş yeri sahibi ile çalışanı yaralandı.

ADANA'da, bir börekçide çıkan silahlı kavgada iş yeri sahibi ile çalışanı yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir börekçide meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler ile iş yeri sahibi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz kişilerin kavga sırasında tabancayla ateş açması sonucu isimleri öğrenilemeyen iş yeri sahibi ile bir çalışanı yaralandı. Olayın ardından şüpheliler, geldikleri otomobile binip, kaçarken, yaralılar ise yakınları tarafından bölgedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.


Börekçide silahlı kavga: 2 yaralı
Börekçide silahlı kavga: 2 yaralı
Börekçide silahlı kavga: 2 yaralı
Börekçide silahlı kavga: 2 yaralı
Börekçide silahlı kavga: 2 yaralı

Mustafa Kemal Atatürk, Adana Yüregir, kavga, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Börekçide silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

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