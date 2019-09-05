Boris Johnson: Brexit'i ertelemektense bir çukurda ölmeyi tercih ederim
2 saat önce
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci Brexit Londra'da siyasi krize yol açtı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ayrılma tarihi olarak belirlenen 31 Ekim'de bir gecikme olmasından ise "hendekte ölmeyi tercih ederim" diyerek net pozisyonunu ortaya koydu.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci Brexit, Londra'da siyasi krize yol açtı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ayrılma tarihi olarak belirlenen 31 Ekim'de bir gecikme olmasından ise "çukurda ölmeyi tercih ederim" diyerek net pozisyonunu ortaya koydu.
Ülkenin kuzeyindeki West Yorkshire'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Johson, Brexit ile ilgili "Tarihin ertelenmesi hiçbir şey getirmez. Daha fazla gecikmenin hiçbir nedeni yok" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:38
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