Boris Johnson, köpeğiyle sandık başında - Son Dakika
Son Dakika Politika Boris Johnson, köpeğiyle sandık başında - Son Dakika

Boris Johnson, köpeğiyle sandık başında

6 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, günün erken saatlerinde köpeğiyle birlikte sandık başına gitti.

Boris Johnson, köpeğiyle sandık başında, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, günün erken saatlerinde köpeğiyle birlikte sandık başına gitti.


İngiltere, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci içerisinde erken seçim için sandık başına gitti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da sahiplendiği Dilyn adlı köpeğiyle sandık başına giderek oyunu kullandı. Johnson, İngiltere'nin başkenti Londra'ya bağlı Westminster'da yer alan Metodist Kilisesi'nde oyunu kullandıktan sonra kameralara poz verdi. Johnson, bu seçimin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci (Brexit) için bir şans olduğunu ve sonuçlara saygı duyacağını açıkladı. - LONDRA

Boris Johnson, İngiltere, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bir Emine Bulut vakası daha! 45 yaşındaki temizlik görevlisi kadın boğazı kesilerek öldürüldü
Nijer'de askeri üsse saldırı: 73 ölü Yılmaz Vural: Fenerbahçe'de çalışma umutlarımı kaybetmiş değilim İngiliz ekibi Watford'un yeni sosyal medya spikeri güzelliğiyle göz kamaştırdı

Son Dakika Haberleri
19:31 Rusya'da Ukrayna lideri Zelenskiy'nin rol aldığı Putin ile dalga geçen sitcom sansürlendi - Son Dakika Haber
19:28 Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü - Son Dakika Haber
19:25 Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü - Son Dakika Haber
19:16 29 yıldır ODTÜ'de olan 'tr' uzantısı yetkisi fiilen BTK'ya geçti - Son Dakika Haber
19:15 'Türkiye, tam bağımsız savunma sanayi yolunda devam edecektir' - Son Dakika Haber
18:46 İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı - Son Dakika Haber
18:08 AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanı Adıyaman görevden alındı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 19:31:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Boris Johnson, köpeğiyle sandık başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]