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Börklüce Mustafa'ya 11'inci kez şiirlerle merhaba! - Son Dakika

Börklüce Mustafa'ya 11'inci kez şiirlerle merhaba!

27.08.2021 08:59
Börklüce Mustafa'ya 11'inci kez şiirlerle merhaba!, System.String[]

Karaburun'un geleneksel Börklüce Şiir Günleri, 27-29 Ağustos tarihleri arasında 11'inci kez gerçekleştirilecek. Ana teması "Umut ve Cesaret" olan etkinliğin bu yılki onur konuğu ise şair Hikmet Recai Atalay.

Şeyh Bedreddin ve Börklüce Mustafa Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği tarafından Karaburun Belediyesi katkıları ile gerçekleştirilen, Karaburun'da geleneksel hale gelen sanat etkinliği Börklüce Şiir Günleri, 27-29 Ağustos tarihleri arasında sanatseverler ile buluşuyor. Pandemi nedeniyle bir yıl ara verilen etkinliğin 11'incisine ev sahipliği yapmaya hazırlanan Karaburun, Türkiye'nin farklı kentlerinden ve yurt dışından edebiyat tutkunu pek çok sanatçının da akınına uğradı.

Bu yılki ana teması "Umut ve Cesaret" olarak belirlenen 11'inci Börklüce Şiir Günleri'nin açılış etkinliği bugün saat 18.00'de Şeyh Bedreddin ve Börklüce Mustafa Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Yıldız ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın katılımları ile Nergis Kafe'de gerçekleşecek.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, adı ilçe özdeşleşen şiir günlerine iki yıl aradan sonra ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek; etkinlikler kapsamında şiir dinletileri, müzik dinletileri, söyleşi, panel ve tiyatro gösterilerinin sanatseverler ile buluşacağını söyledi.

Şeyh Bedreddin, Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal´in anısını ve felsefelerini yaşatmayı ve kamuoyuna duyurmayı amaçlayan Şiir Günleri'nin bu yılki onur konuğu şair Hikmet Recai Atalay olacak. Şairler Asuman Susam, Duygu Kankaytsın, Hasan Hüseyin Yalvaç, Bedri Karayağmurlar, konuk panelistler ise Zeynep Altıok Akatlı, Birsen Başaran ve Asım Öztürk de şiirseverler ile buluşacak.

Karaburun tarihinde önemli bir yere sahip olan Börklüce Şiir Günleri, 29 Ağustos Pazar günü Ambarseki 3K Kavimler Kapısı Tiyatro Atölyesi'nde Genel Sanat Yönetmeni Şıh Ali Yalçıner tarafından sahneye konan ve Cumhuriyet sonrası kadınların yaşamlarından kesitleri konu alan "3K Mimas't Kadın Oyuncuları" adlı tiyatro gösterisi ile son bulacak.

// BÖRKLÜCE MUSTAFA KİMDİR?

Türkmen–Bektaşi halk önderi olan Börklüce Mustafa,1414 – 1416 yılları arasında Karaburun'da etrafına topladığı köylülerle toplanan fahiş vergilere ve yapılan haksızlıklara isyan etti. Mensup oldukları İslam dininin; haksızlığı, eşitsizliği, adaletsizliği kabul etmeyeceğini söyledi. Vatan şairi Nazım Hikmet, Şeyh Bedrettin Destanı'nda "yârin yanağından gayri paylaşmak her şeyi" dizeleri ile Börklüce Mustafa'nın yaydığı öğretiyi anlattı.

Börklüce Mustafa, Şeyh Bedreddin, Umut, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Börklüce Mustafa'ya 11'inci kez şiirlerle merhaba! - Son Dakika


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