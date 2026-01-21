Bornholm Adası\'nda Elektrik Kesintisi

Danimarka'nın Baltık Denizi'ndeki adası Bornholm'da, İsveç ile arasında bulunan denizaltı kablosunda meydana gelen arıza nedeniyle elektrik kesintisinin yaşandığı bildirildi.

Danimarka Yayın Kurumu (DR), ülkenin Bornholm Adası'nda yerel saatle 10.16'da elektriklerin kesildiğini, kesintinin İsveç'ten gelen denizaltı kablosunda yaşanan arızaya bağlı olduğunu belirtti.

Trefor El Net Ost Energi Şirketi Direktörü Per Sorensen, DR'ye yaptığı açıklamada, denizaltı kablolarındaki hasarın genel olarak sabotajla ilişkilendirildiğini ancak Bornholm'daki kesintinin bununla bir ilgisi olmadığını söyledi.

Arızanın denizaltı kablosuna aşırı yüklenmeden kaynaklandığının aktaran Sorensen, arızanın kontrol altında olduğunu ve incelendiğini ifade etti.

Bornholm Polisi de İsveç'ten gelen denizaltı kablosunda yaşanan teknik arıza nedeniyle elektrik kesintisinin yaşandığını belirterek, gelişmelerin su kesilmesine de yol açabileceği yönünde halkı uyardı.

Trefor El Net Ost Energi Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada da, elektriğin kademeli olarak geri geldiği, arızanın tamamen giderilmesinin ise birkaç saat süreceği belirtildi.

Öte yandan, Danimarka'nın enerji altyapı şirketi Energinet denizaltı kablosunda arıza yaşanmadığını öne sürdü.

Energinet Sözcüsü Jesper Norskov Rasmussen, Danimarka'da yayın yapan TV2'ye yaptığı açıklamada, Bornholm'a elektrik sağlayan sistemde bir arıza olduğunu ancak bunun denizaltı kablosuyla ilgili olmadığını savundu.

Bu arada, İsveç'in güneyinde, Danimarka'ya ait 588 kilometrekarelik kayalık bir ada olan Bornholm'da yaklaşık 40 bin kişi yaşıyor.