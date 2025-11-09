Bornova Belediyesi'nden Çocuklara Çevre Bilinci Eğitimleri - Son Dakika
Bornova Belediyesi'nden Çocuklara Çevre Bilinci Eğitimleri

09.11.2025 11:16
Bornova Belediyesi, çevre bilincini erken yaşta kazandırmak için öğretmenlere 'Atık Yönetimi ve İklim Değişikliği' eğitimi vererek geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamalarını öğretti.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, çevre bilincini erken yaşta kazandırmak amacıyla Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri'nde görev yapan öğretmenlere "Atık Yönetimi ve İklim Değişikliği" eğitimi verdi. Eğitimde geri dönüşüm, sıfır atık uygulamaları ve kompost üretimi anlatıldı.

Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü program, Altındağ Atatürk Kültür Merkezi STK Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Eğitimde Kent-Lab Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karaduman, kentlerin iklim değişikliğine etkisi, azaltım ve uyum eylemleri ile Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) süreçleri hakkında sunum yaptı.

Program kapsamında öğretmenlere atıkların doğru şekilde ayrıştırılması, geri dönüşümün çevre ve ekonomi üzerindeki etkileri, okul ortamlarında uygulanabilecek sıfır atık uygulamaları, iklim değişikliğinin insan yaşamı üzerindeki etkileri hakkında bilgi verildi.

Uygulamalı kompost atölyesi yapıldı

Eğitimin sonunda öğretmenlere, öğrendikleri bilgileri sınıf içi etkinliklere entegre ederek çocuklarda sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının gelişmesine katkı sağlamaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca organik katı kompost ve sıvı gübre uygulamaları tanıtıldı; mutfak ve park-bahçe atıklarının döngüsel ekonomiye kazandırılması üzerine uygulamalı bir kompost gübre atölyesi gerçekleştirildi. Bornova Belediyesi Atık Getirme Merkezi'nde üretilen kompost gübreler, eğitimin ardından öğretmenlere hediye edildi.

"Çocuklara çevre duyarlılığı kazandırması, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çevre bilincinin küçük yaşlarda verilmesinin kalıcı etkiler yarattığını belirterek şunları söyledi:

"Bugünün çocukları yarının karar vericileri olacak. Bu yüzden öğretmenlerimizin çocuklara çevre duyarlılığı kazandırması, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır. Bornova'da sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için bu tür eğitimleri yaygınlaştıracağız. Belediyemizin atık yönetimi uygulamalarıyla hem doğayı hem ekonomiyi korumaya devam edeceğiz."

Bornova Belediyesi, önümüzdeki dönemde benzer eğitimlere farklı okullar ve kurumlarda daha geniş kitlelere ulaşacak şekilde devam edecek.

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Çocuk, Çevre, Son Dakika

