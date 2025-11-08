Bornova Belediyesi'nden Gençlerle Ağaçlandırma Etkinliği - Son Dakika
Bornova Belediyesi'nden Gençlerle Ağaçlandırma Etkinliği

08.11.2025 14:10
Bornova Belediyesi, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin gençlik yapılanması ZMO Genç ile birlikte Kemalpaşa Mahallesi'nde 120 fıstık çamı fidanı dikti. Etkinlikte öğrenciler doğaya katkı sağlarken, orman yangınlarına dikkat çektiler.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin gençlik yapılanması ZMO Genç ile birlikte Kemalpaşa Mahallesi'nde 8 bin metrekarelik alanda 120 fıstık çamı fidanı dikti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde yapılan etkinlikte öğrenciler doğaya katkı sağladı.

Bornova Belediyesi, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin gençlik yapılanması olan İzmir ZMO Genç ekibi ile birlikte doğaya anlamlı bir katkı sundu. Kemalpaşa Mahallesi'nde 8 bin metrekarelik alanda düzenlenen etkinlikte 120 adet fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu.

Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler kendi elleriyle diktikleri fidanlara can suyu vererek, doğaya nefes kattı.

Etkinliğe katılan gençler, son yıllarda artan orman yangınlarına dikkat çekerek çevreye duyarlı çalışmaların bir parçası olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Öğrenciler, yaşadıkları kentte doğaya dokunmanın, sadece teorik değil pratik olarak da üretime katkı sağlamanın çok değerli olduğunu belirterek, yapılan işbirliğinin kendilerine büyük bir motivasyon ve geleceğe umutla bakmalarını sağladığını ifade etti.

"Her fidan, geleceğe dikilen bir umuttur"

Etkinlikte gençlerle birlikte fidan diken Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer ise gençlerin çevreye olan duyarlılığına dikkat çekerek, "Bornova'da yeşil alanlarımızı artırmak ve doğayla uyumlu bir kent inşa etmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Dikilen her fidan, sadece bir ağaç değil; Bornova'nın, İzmir'in ve ülkemizin geleceğine dikilen bir umut. Bu umudu, bilimin ışığında yetişen gençlerle birlikte büyütmekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Gençlerle el ele, doğayla yan yana

Bornova Belediyesi'nin sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında yürüttüğü ağaçlandırma çalışmaları, hem gençlerin katılımıyla güçleniyor hem de kentteki yeşil alan miktarını artırıyor. Önümüzdeki aylarda farklı mahallelerde de benzer etkinlikler düzenlemeyi planlanıyor.

Kaynak: ANKA

Kaynak: ANKA

