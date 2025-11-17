Bornova'da Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Yeni Döneme Coşkuyla Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bornova'da Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Yeni Döneme Coşkuyla Başladı

17.11.2025 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, açılış töreninde düzenlenen etkinliklerle yeni dönemine başladı. Merkezden yararlanan vatandaş sayısı bir yılda 26'dan 106'ya çıktı. 'Sağlığı Geliştiren Belediye' unvanını üçüncü kez kazanan Bornova, sağlıklı yaşamı destekleyen birçok aktivite sunuyor.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde yeni dönem coşkulu bir törenle başladı. Merkezden yararlanan vatandaş sayısı bir yılda 26'dan 106'ya yükselirken, açılışta şiir ve müzik gösterileriyle renkli anlar yaşandı. Bornova, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen "Sağlığı Geliştiren Belediye" unvanını üçüncü kez kazanarak sağlıkta öncü yerel yönetimler arasındaki yerini korudu.

Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, 2025-2026 dönemine renkli bir açılış töreniyle başladı. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, merkezden yararlanan vatandaş sayısının bir yılda 26'dan 106'ya yükselmesi, Bornovalıların sağlıklı ve aktif yaşama ilgisinin somut göstergesi oldu.

Şiirler, marşlar ve zeytin fidanlarıyla anlamlı kutlama

Açılış töreni, merkezden mezun olan katılımcıların hazırladığı koro performansı, şiir dinletileri ve marş gösterileriyle renklendi. Minik Ayşe Ela Gültekin'in okuduğu "10 Kasım" şiiri salonda duygusal anlar yaşatırken, Birsen Aktaş'ın seslendirdiği Atatürk Marşı büyük alkış aldı.

Etkinlik sonunda yeni dönem pastası kesildi, katılımcılara zeytin fidanı ve Bornova Kınalı Bamyası tohumları hediye edilerek sağlıklı yaşam teması doğayla buluşturuldu.

"Sağlığı Geliştiren Belediye" unvanı üçüncü kez Bornova'nın

Törende konuşan Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Bölük, Bornova Belediyesi'nin Sağlık Bakanlığı tarafından verilen "Sağlığı Geliştiren Belediye" unvanını üçüncü kez kazandığını hatırlatarak, "Bu unvan Türkiye genelinde yalnızca sekiz belediyede bulunuyor. Bornova olarak bu başarıyı sürdürüyor olmaktan gurur duyuyoruz" dedi. Bölük, "Sağlık yalnızca hastalıkların olmaması değil, yaşamın her anını daha iyi hale getirebilme gücüdür. Kadınlar, çocuklar ve yaş almış büyüklerimizin mutluluğu ve sağlığı bizim önceliğimizdir" ifadeleriyle Bornova Belediyesi'nin kapsayıcı sağlık vizyonunu özetledi.

Her yaşta aktif, üretken ve sağlıklı bir yaşam

Bornova Belediyesi'nin kent genelinde yürüttüğü sağlık odaklı sosyal hizmetlerin en önemli merkezlerinden biri olan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, yaş almış bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden desteklenmesini hedefliyor.

Merkez bünyesinde hekim, diş hekimi, ebe, diyetisyen, fizyoterapist, berber ve hasta bakım uzmanlarından oluşan ekipler görev yapıyor. Her ayın ilk haftasında yapılan ev ziyaretleriyle vatandaşların sağlık durumu yerinde değerlendiriliyor; kronik hastalık yönetimi, ağız ve diş sağlığı, kadın sağlığı, menopoz ve fiziksel aktivite konularında farkındalık çalışmaları yürütülüyor.

Bornova Belediyesi, bu çalışmalarla sadece hastalıkların önlenmesini değil, toplumun her yaşta daha aktif, üretken ve sosyal bir yaşam sürmesini amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Etkinlik, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Yeni Döneme Coşkuyla Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilimsel Araştırma: Sirke Tüketimi Kan Şekerini Düşürüyor ve Kolesterolü Dengeliyor Bilimsel Araştırma: Sirke Tüketimi Kan Şekerini Düşürüyor ve Kolesterolü Dengeliyor
Soruşturma derinleşiyor Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı
Amca çocuklarının kavgasında kan aktı: 5 yaralı Amca çocuklarının kavgasında kan aktı: 5 yaralı
Uzman Uyarısı: Yeşillenen, Filizlenen ve Lekeli Patatesler Sağlık Riski Taşıyor Uzman Uyarısı: Yeşillenen, Filizlenen ve Lekeli Patatesler Sağlık Riski Taşıyor
Papa Leo, Hollywood yıldızlarını ağırladı Papa Leo, Hollywood yıldızlarını ağırladı
İBB iddianamesinde gözlerden kaçan detay Aralarında dikkat çeken isimler var İBB iddianamesinde gözlerden kaçan detay! Aralarında dikkat çeken isimler var

13:12
Eski HDP’li vekil Yeniden Refah Partisi’ne katıldı
Eski HDP'li vekil Yeniden Refah Partisi'ne katıldı
12:50
Kabine bugün toplanıyor Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak
12:44
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star’da yarışacak
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak
12:35
İslam Memiş’ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
11:56
Sergen Yalçın anjiyo oldu
Sergen Yalçın anjiyo oldu
11:13
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 13:29:13. #7.11#
SON DAKİKA: Bornova'da Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Yeni Döneme Coşkuyla Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.