Son Dakika Haberleri: Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

36 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 artışla 99.004,51 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 artışla 99.004,51 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 224,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,20 ile taş,toprak en çok gerileyen ise yüzde 0,91 ile ticaret oldu.

Türkiye'nin cari işlemler fazlasının ağustosta 2 milyar 604 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmesinin ardından 99.385,20 puanı gören BIST 100 endeksi, 99.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Suriye sınırındaki gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, öğleden sonra yurt dışında ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 97.200 seviyesinin kritik destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç konumunda geldiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:08 Kaynak: AA
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