Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşte

21.01.2026 19:17
BIST 100 endeksi, 77,63 puan kaybederek 12.728,18 puandan kapandı; mali ve sanayi endeksleri geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 77,63 puan azalarak 12.728,18 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 34,08 puan ve yüzde 0,27 artışla 12.839,89 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.575,67 puanı, en yüksek 12.847,24 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 değer kaybederek 12.728,18 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 143,36 puan ve yüzde 1,02 azalışla 13.908,63 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,20, hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,63, teknoloji endeksi yüzde 8,17 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 53'ü geriledi, 3'ü yatay seyretti. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Türkiye İş Bankası (C) ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 843,8 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 4 bin 843,8 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,5 artışla 6 milyon 885 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 32,84, bileşik getirisi yüzde 35,54 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,1863, satışta 43,3593 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kuru alışta 43,1758, satışta 43,3488 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3440 ve dolar/yen paritesi 158,267 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,5 artışla 64,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

19:37
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
19:32
Aston Villa’da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik
Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik
19:29
ABD ordusu, Suriye’deki 7 bin DEAŞ mahkumunu Irak’a nakletmek için operasyon başlattı.
ABD ordusu, Suriye'deki 7 bin DEAŞ mahkumunu Irak'a nakletmek için operasyon başlattı.
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:13
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
