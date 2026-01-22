Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükseldi
22.01.2026 19:16
BIST 100 endeksi, 123,31 puan artarak 12.851,49 puandan kapandı. Hisselerin çoğu prim yaptı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 123,31 puan artarak 12.851,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 43,28 puan ve yüzde 0,34 artışla 12.771,45 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.682,56 puanı, en yüksek 12.861,95 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,97 değer kazanarak 12.851,49 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 124,95 puan ve yüzde 0,90 artışla 14.033,58 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 2,29, hizmetler endeksi yüzde 1,97 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,09, mali endeks yüzde 0,28 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 84'ü prim yaptı, 13'ü geriledi 3'ü yatay seyretti. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 851,9 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 851,9 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 6 milyon 835 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,1945, satışta 43,3676 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,1863, satışta 43,3593 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1728, sterlin/dolar paritesi 1,3473 ve dolar/yen paritesi 158,394 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,8 azalışla 63,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

