Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

23.01.2026 19:18
BIST 100 endeksi, yüzde 1,10 değer kazanarak günü 12.992,71 puandan kapattı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 141,22 puan artarak 12.992,71 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 72,70 puan ve yüzde 0,57 yükselişle 12.924,20 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.904,56 puanı, en yüksek 13.030,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,10 değer kazanarak 12.992,71 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 167,69 puan ve yüzde 1,19 artarak 14.201,27 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,07, sanayi endeksi yüzde 1,02, hizmetler endeksi yüzde 0,69 ve teknoloji endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'i prim yaptı, 29'u geriledi, 1'i yatay seyretti. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 946,3 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 946,3 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,4 artışla 7 milyon lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 32,39 bileşik getirisi yüzde 35,01 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,1733, satışta 43,3463 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,1945, satışta 43,3676 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1752, sterlin/dolar paritesi 1,3550 ve dolar/yen paritesi 158,214 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,5 artışla 65,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

