Borsa İstanbul Yükselişte
Ekonomi

Borsa İstanbul Yükselişte

29.01.2026 10:21
BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,71 artışla 13.502,29 puandan başladı. Tarihi kapanış gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,71 yükselişle 13.502,29 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2,29 değer kazanarak 13.407,44 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 94,85 puan ve yüzde 0,71 artışla 13.502,29 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi de yüzde 0,52 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,53 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,49 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, jeopolitik risklerin yatırımcıları temkinli davranmaya sevk etmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrası karışık bir seyir izlenirken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün bu yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.700 puanın direnç, 13.400 ve 13.300 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul Yükselişte - Son Dakika

