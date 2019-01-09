Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

15 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 816 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 816 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 36.871.957.647 1,14
Garanti Bankası 33.558.000.000 0,72
Tüpraş 30.551.142.400 4,11
Akbank 29.640.000.000 0,69
Turkcell 27.984.000.000 1,89
Bim Mağazalar 27.157.020.000 8,57
Ereğli Demir Çelik 26.775.000.000 0,88
ASELSAN 26.128.800.000 2,79
Enka İnşaat 22.700.000.000 0,63
Türk Hava Yolları 20.631.000.000 0,56
İş Bankası (C) 18.809.874.600 0,40
Ford Otosan 18.370.138.500 5,37
İskenderun Demir Çelik 17.980.000.000 1,08
Sabancı Holding 14.915.352.736 0,52
Yapı ve Kredi Bank. 13.092.929.490 0,32
Türk Telekom 12.985.000.000 2,35
Şişe Cam 11.992.500.000 0,91
Anadolu Efes 11.326.973.681 0,82
Arçelik 10.521.088.152 1,17
Vakıflar Bankası 9.300.000.000 0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:48 Kaynak: AA

Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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