Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

42 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 842 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 842 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 40.016.471.229 1,24
Garanti Bankası 37.296.000.000 0,80
Akbank 33.436.000.000 0,77
Tüpraş 32.354.160.640 4,35
Turkcell 31.130.000.000 2,10
Ereğli Demir Çelik 28.630.000.000 0,94
Bim Mağazalar 27.749.040.000 8,76
ASELSAN 27.588.000.000 2,94
İş Bankası (C) 22.949.847.000 0,49
Enka İnşaat 22.850.000.000 0,63
Türk Hava Yolları 20.065.200.000 0,55
Ford Otosan 19.808.869.500 5,79
İskenderun Demir Çelik 18.937.000.000 1,14
Sabancı Holding 16.894.544.549 0,59
Yapı ve Kredi Bank. 14.951.280.773 0,37
Türk Telekom 14.350.000.000 2,60
Şişe Cam 13.050.000.000 0,99
Anadolu Efes 12.469.736.839 0,90
Arçelik 12.223.923.228 1,36
Vakıflar Bankası 10.600.000.000 0,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:43 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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