Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

47 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 859 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 859 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 41.715.522.923 1,29
Garanti Bankası 37.464.000.000 0,81
Tüpraş 33.781.550.080 4,54
Akbank 33.696.000.000 0,78
Turkcell 31.900.000.000 2,16
Ereğli Demir Çelik 29.365.000.000 0,97
ASELSAN 28.158.000.000 3,00
Bim Mağazalar 28.083.000.000 8,87
İş Bankası (C) 24.704.835.300 0,53
Enka İnşaat 23.750.000.000 0,66
Türk Hava Yolları 20.272.200.000 0,55
Ford Otosan 19.756.233.000 5,78
İskenderun Demir Çelik 18.908.000.000 1,14
Sabancı Holding 16.833.332.431 0,58
Yapı ve Kredi Bank. 16.556.220.517 0,41
Türk Telekom 15.015.000.000 2,72
Anadolu Efes 12.694.736.839 0,92
Şişe Cam 12.577.500.000 0,96
Arçelik 12.534.758.203 1,40
Vakıflar Bankası 11.250.000.000 0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:38 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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