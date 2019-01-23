Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
47 dakika önce
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 859 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul
'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 859 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|41.715.522.923
|1,29
|Garanti Bankası
|37.464.000.000
|0,81
|Tüpraş
|33.781.550.080
|4,54
|Akbank
|33.696.000.000
|0,78
|Turkcell
|31.900.000.000
|2,16
|Ereğli Demir Çelik
|29.365.000.000
|0,97
|ASELSAN
|28.158.000.000
|3,00
| Bim Mağazalar
|28.083.000.000
|8,87
| İş Bankası (C)
|24.704.835.300
|0,53
| Enka İnşaat
|23.750.000.000
|0,66
|Türk Hava Yolları
|20.272.200.000
|0,55
| Ford Otosan
|19.756.233.000
|5,78
| İskenderun Demir Çelik
|18.908.000.000
|1,14
|Sabancı Holding
|16.833.332.431
|0,58
| Yapı ve Kredi Bank.
|16.556.220.517
|0,41
|Türk Telekom
|15.015.000.000
|2,72
|Anadolu Efes
|12.694.736.839
|0,92
|Şişe Cam
|12.577.500.000
|0,96
|Arçelik
|12.534.758.203
|1,40
|Vakıflar Bankası
|11.250.000.000
|0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:38 Kaynak: AA
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