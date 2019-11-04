Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 999 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|48.461.011.736
|1,42
|Garanti Bankası
|39.774.000.000
|0,77
|Akbank
|36.816.000.000
|0,71
|Tüpraş
|32.128.783.360
|2,49
|Enka İnşaat
|29.000.000.000
|0,79
|Bim Mağazalar
|28.890.576.000
|8,57
|Turkcell
|27.126.000.000
|1,56
|İş Bankası (C)
|26.819.821.200
|0,51
|Ford Otosan
|23.475.879.000
|5,08
|Ereğli Demir Çelik
|23.415.000.000
|0,81
|Türk Telekom
|21.665.000.000
|2,41
|ASELSAN
|21.511.800.000
|1,90
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.935.041.030
|0,50
|İskenderun Demir Çelik
|18.502.000.000
|1,22
|Sabancı Holding
|17.098.584.942
|0,56
|Türk Hava Yolları
|16.325.400.000
|0,49
|Arçelik
|12.129.321.280
|1,35
|Anadolu Efes
|11.723.684.207
|0,96
|Tofaş Oto. Fab.
|11.550.000.000
|2,90
|Vakıflar Bankası
|11.000.000.000
|0,38