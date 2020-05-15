Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 182 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 182 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.038.470.750
|1,05
|Bim Mağazalar
|34.853.280.000
|7,45
|ASELSAN
|33.242.400.000
|2,46
|Garanti Bankası
|32.550.000.000
|0,59
|Enka İnşaat
|31.000.000.000
|0,79
|Turkcell
|29.502.000.000
|1,58
|Akbank
|28.340.000.000
|0,53
|Ereğli Demir Çelik
|27.965.000.000
|0,84
|Türk Telekom
|26.250.000.000
|2,64
| İş Bankası (C)
|21.824.854.500
|0,37
|Tüpraş
|20.622.021.120
|1,59
| Ford Otosan
|20.422.962.000
|5,08
| İskenderun Demir Çelik
|20.184.000.000
|1,12
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.414.571.799
|0,44
|Sabancı Holding
|16.568.079.920
|0,50
|Türk Hava Yolları
|14.655.600.000
|0,36
| Koza Altın
|11.475.625.000
|1,99
|Vakıflar Bankası
|11.425.000.000
|0,34
|Şişe Cam
|10.800.000.000
|0,75
|Anadolu Efes
|10.071.710.524
|0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 02:28 Kaynak: AA
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