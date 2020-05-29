Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 241 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 241 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|40.929.394.527
|1,02
|Bim Mağazalar
|39.528.720.000
|8,45
|ASELSAN
|34.405.200.000
|2,55
|Garanti Bankası
|32.844.000.000
|0,60
|Turkcell
|31.152.000.000
|1,67
|Enka İnşaat
|30.744.000.000
|0,77
|Akbank
|29.588.000.000
|0,55
|Ereğli Demir Çelik
|28.175.000.000
|0,84
|Türk Telekom
|26.005.000.000
|2,61
|İş Bankası (C)
|22.274.851.500
|0,38
|Ford Otosan
|21.703.783.500
|5,40
|Tüpraş
|21.460.925.440
|2,02
|İskenderun Demir Çelik
|20.503.000.000
|1,14
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.597.158.979
|0,47
|Vakıflar Bankası
|18.161.144.578
|0,54
|Türk Hava Yolları
|17.388.000.000
|0,42
|Sabancı Holding
|16.935.352.627
|0,52
|Halkbank
|13.160.489.510
|0,40
|Koza Altın
|11.300.250.000
|1,84
|Tofaş Oto Fabrikası
|11.120.000.000
|3,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 06:55 Kaynak: AA
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