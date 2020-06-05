Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 280 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 280 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.265.780.193
|1,13
|Bim Mağazalar
|40.318.080.000
|8,62
|ASELSAN
|36.343.200.000
|2,52
|Garanti Bankası
|34.818.000.000
|0,63
|Turkcell
|32.054.000.000
|1,72
|Enka İnşaat
|30.856.000.000
|0,77
|Akbank
|30.784.000.000
|0,57
|Ereğli Demir Çelik
|30.345.000.000
|0,91
|Türk Telekom
|26.915.000.000
|2,71
| Ford Otosan
|23.616.243.000
|5,88
| İş Bankası (C)
|23.129.845.800
|0,40
|Tüpraş
|22.374.955.520
|2,11
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.526.334.620
|0,49
| İskenderun Demir Çelik
|20.155.000.000
|1,12
|Vakıflar Bankası
|19.059.437.751
|0,57
|Sabancı Holding
|18.608.483.851
|0,57
|Türk Hava Yolları
|17.553.600.000
|0,42
|halkbank
|13.803.671.329
|0,42
| Tofaş Oto Fabrikası
|11.830.000.000
|3,49
|Anadolu Efes
|11.788.815.786
|1,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 06:53 Kaynak: AA
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