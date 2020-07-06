Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 370 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 370 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.936.113.446
|1,13
|Bim Mağazalar
|42.321.840.000
|9,05
|Aselsan
|37.050.000.000
|2,57
|Turkcell
|35.728.000.000
|1,91
|Garanti Bankası
|35.154.000.000
|0,64
|Enka İnşaat
|35.000.000.000
|0,88
|Akbank
|31.720.000.000
|0,59
|Ereğli Demir Çelik
|30.275.000.000
|0,90
|Türk Telekom
|28.770.000.000
|2,89
| Ford Otosan
|25.826.976.000
|6,43
| İş Bankası (C)
|24.614.835.900
|0,42
| İskenderun Demir Çelik
|21.924.000.000
|1,22
|Tüpraş
|21.773.949.440
|2,05
|Vakıflar Bankası
|20.465.461.847
|0,61
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.188.452.569
|0,48
|Sabancı Holding
|18.873.736.362
|0,58
|Türk Hava Yolları
|16.380.600.000
|0,40
|T. Halk Bankası
|15.213.723.776
|0,46
|Şişe Cam
|13.432.500.000
|0,93
| Tofaş Oto. Fab.
|13.170.000.000
|3,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 18:53 Kaynak: AA
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