Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 373 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 373 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 39.128.906.912 0,98 Bim Mağazalar 37.980.360.000 8,12 ASELSAN 37.050.000.000 2,57 Enka İnşaat 35.224.000.000 0,88 Turkcell 32.912.000.000 1,76 Garanti Bankası 28.266.000.000 0,49 Ford Otosan 27.844.708.500 6,71 Ereğli Demir Çelik 27.685.000.000 0,83 Akbank 25.688.000.000 0,45 Türk Telekom 25.375.000.000 2,55 İş Bankası (C) 21.374.857.500 0,37 Tüpraş 19.795.637.760 1,86 İskenderun Demir Çelik 19.169.000.000 1,07 Yapı ve Kredi Bankası 17.738.807.696 0,40 Vakıflar Bankası 16.637.951.807 0,50 Sabancı Holding 16.547.675.880 0,50 Arçelik 15.082.253.536 1,41 Türk Hava Yolları 14.614.200.000 0,35 Şişe Cam 13.410.000.000 0,88 Koza Altın 13.252.250.000 2,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 01:25

Kaynak: AA

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