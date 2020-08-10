Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 396 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 396 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|ASELSAN
|41.108.400.000
|2,85
|Bim Mağazalar
|39.285.840.000
|8,40
|Koç Holding
|37.277.701.335
|0,93
|Enka İnşaat
|35.952.000.000
|0,90
|Turkcell
|32.802.000.000
|1,76
|Ereğli Demir Çelik
|29.540.000.000
|0,83
| Ford Otosan
|28.757.074.500
|6,93
|Garanti Bankası
|27.594.000.000
|0,47
|Akbank
|24.752.000.000
|0,43
|Türk Telekom
|24.605.000.000
|2,47
| İş Bankası (C)
|21.554.856.300
|0,34
| İskenderun Demir Çelik
|19.604.000.000
|1,01
|Tüpraş
|19.056.901.120
|1,80
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.231.984.619
|0,39
|Vakıflar Bankası
|16.013.052.209
|0,48
|Sabancı Holding
|15.955.958.740
|0,49
|Arçelik
|14.730.874.869
|1,37
|Türk Hava Yolları
|14.572.800.000
|0,35
|Şişe Cam
|13.387.500.000
|0,88
| Koza Altın
|12.924.375.000
|1,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 18:41
Kaynak: AA
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