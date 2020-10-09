Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

09.10.2020 18:53
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 584 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 584 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 42.504.000.000 8,42
ASELSAN 41.290.800.000 2,75
Enka İnşaat 40.040.000.000 0,91
Koç Holding 37.303.060.316 0,92
Turkcell 35.222.000.000 1,80
Ereğli Demir Çelik 33.950.000.000 0,95
Ford Otosan 30.213.351.000 7,28
Garanti Bankası 29.820.000.000 0,51
Akbank 26.780.000.000 0,47
Türk Telekom 25.410.000.000 2,37
İş Bankası (C) 23.939.840.400 0,38
İskenderun Demir Çelik 21.982.000.000 1,14
Şişe Cam 21.166.809.128 1,39
Tüpraş 20.797.314.560 2,05
Yapı ve Kredi Bankası 18.161.160.261 0,41
Sabancı Holding 17.343.433.414 0,50
Arçelik 16.893.205.125 1,58
Vakıflar Bankası 15.895.883.534 0,36
Türk Hava Yolları 14.848.800.000 0,36
Sasa Polyester 13.927.400.000 5,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi

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