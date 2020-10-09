Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 584 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 42.504.000.000 8,42 ASELSAN 41.290.800.000 2,75 Enka İnşaat 40.040.000.000 0,91 Koç Holding 37.303.060.316 0,92 Turkcell 35.222.000.000 1,80 Ereğli Demir Çelik 33.950.000.000 0,95 Ford Otosan 30.213.351.000 7,28 Garanti Bankası 29.820.000.000 0,51 Akbank 26.780.000.000 0,47 Türk Telekom 25.410.000.000 2,37 İş Bankası (C) 23.939.840.400 0,38 İskenderun Demir Çelik 21.982.000.000 1,14 Şişe Cam 21.166.809.128 1,39 Tüpraş 20.797.314.560 2,05 Yapı ve Kredi Bankası 18.161.160.261 0,41 Sabancı Holding 17.343.433.414 0,50 Arçelik 16.893.205.125 1,58 Vakıflar Bankası 15.895.883.534 0,36 Türk Hava Yolları 14.848.800.000 0,36 Sasa Polyester 13.927.400.000 5,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Önümüzdeki 1 ay içinde en az 2 aşıda insan uygulama aşamasına geçilecek

Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı

Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer'den tehditvari sözler: Sırlarım mezara gidecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalcilere son şansı veriyoruz, topraklarımızdan çıkın

Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler

G.Saray maçındaki tartışılan gol sevinci hakkında Yusuf Erdoğan ilk kez konuştu

Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi

Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı