Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 624 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 42.746.880.000 8,47 ASELSAN 41.496.000.000 2,77 Enka İnşaat 40.152.000.000 0,92 Koç Holding 37.277.701.335 0,92 Turkcell 35.948.000.000 1,84 Ereğli Demir Çelik 34.125.000.000 0,96 Ford Otosan 30.336.169.500 7,31 Garanti Bankası 30.030.000.000 0,52 Akbank 26.988.000.000 0,47 Türk Telekom 25.760.000.000 2,41 İş Bankası (C) 23.984.840.100 0,38 İskenderun Demir Çelik 22.069.000.000 1,14 Şişe Cam 21.197.441.269 1,39 Tüpraş 20.521.853.440 2,03 Yapı ve Kredi Bankası 18.245.630.773 0,41 Sabancı Holding 17.323.029.374 0,50 Arçelik 17.244.583.792 1,61 Vakıflar Bankası 15.973.995.984 0,37 Türk Hava Yolları 14.862.600.000 0,36 Sasa Polyester 14.068.500.000 5,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Yakalanmamak için önlem alsalar da iki otele düzenlenen baskın fuhuş çetesinin sonu oldu

İstinat duvarı çöktü

Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi

Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum

"İçişleri Bakanı hangi cemaatten" başlıklı köşe yazısına Soylu'dan yanıt: Herhangi bir inanç grubunun eğitimini almadım

Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi

Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı

Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz